Wznowiono odwiedziny w szpitalu na Pomorzanach

Dwie kliniki szpitala na szczecińskich Pomorzanach wznawiają możliwość odwiedzin.
- To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i ich rodzin - powiedział Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.
- Wznawiamy odwiedziny w Klinice Położnictwa i Ginekologii, a więc także u mam i noworodków oraz w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w budynku A szpitala na Pomorzanach.
W związku z utrzymującą się zwiększoną liczbą zachorowań na grypę, ograniczenia odwiedzin nadal obowiązują w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.
Edycja tekstu: Natalia Chodań