Wznowiono odwiedziny w szpitalu na Pomorzanach

Dwie kliniki szpitala na szczecińskich Pomorzanach wznawiają możliwość odwiedzin.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

- To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i ich rodzin - powiedział Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.- Wznawiamy odwiedziny w Klinice Położnictwa i Ginekologii, a więc także u mam i noworodków oraz w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w budynku A szpitala na Pomorzanach.W związku z utrzymującą się zwiększoną liczbą zachorowań na grypę, ograniczenia odwiedzin nadal obowiązują w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.