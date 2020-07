Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dołączyliśmy do akcji #gaszynchallenge! Nasz radiowa ekipa robiła w piątek pompki, a wszystko po to, by zebrać pieniądze na leczenie małego Franka Kępy ze Szczecina.

Chłopiec choruje na zanik mięśni i potrzebuje pieniędzy na leczenie w Stanach Zjednoczonych. My też dorzucamy swoją cegiełkę.



- Robiłyśmy przysiady, bo moja kondycja pozostawia sporo do życzenia. - Ja też przysiady, wiadomo jak jest po kwarantannie, forma nie taka, pompki aż tak dobrze nie wychodzą - mówiły Paulina Sawicka i Milena Milewska.



- Trenowałem ciężko przez cały tydzień - przyznał Wojtek Ochrymiuk.



Do akcji nominujemy Archiwum Państwowe w Szczecinie, Radio Gdańsk i portal wSzczecinie.pl.