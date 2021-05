Koniec współpracy z Hołownią. Łongiewska-Wijas komentuje

To koniec politycznej współpracy Edyty Łongiewskiej-Wijas z Ruchem Polska 2050. Szczecińska radna poinformowała o tym na Facebooku. Jak dodała, była to decyzja działaczy ruchu Szymona Hołowni.

Łongiewska-Wijas dowiedziała się o wszystkim z maila, którego otrzymała w niedzielę przed północą. Jak dodaje radna w rozmowie z Radiem Szczecin, powodem zakończenia współpracy z ruchem jest przesunięcie terminu spotkania z działaczami ruchu.- Zdecydowałam się przesunąć spotkanie na poniedziałek i to jest powodem zerwania współpracy. Ja traktuję ludzi poważnie i również chce, żeby ludzie mnie traktowali poważnie. W tym przypadku trudno mi się do czegokolwiek odnieść - powiedziała Wijas.Jak mówi Agnieszka Kurzawa radna PiS, kariera Edyty Łongiewskiej-Wijas w ruchu Polska 2050, była krótka, lecz bardzo intensywna.- Pochwaliła się pani radna dosyć szybko i też dosyć dużo tych materiałów w mediach społecznościowych publikowała, cieszyła się i promowała ruch Szymona Hołowni, natomiast jak widzimy Szymon Hołownia zrezygnował ze współpracy z panią radną - stwierdziła Kurzawa.Edyta Łongiewska-Wijas z Ruchem Polska 2050 współpracowała od trzech miesięcy. Wcześniej, po odejściu z Koalicji Obywatelskiej, przez rok była radną niezrzeszoną.Prosiliśmy również o komentarz zachodniopomorski ruch Polski 2050, odesłano nas do działaczy w centrali. Cały czas czekamy na komentarz w tej sprawie.