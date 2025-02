Tego lekarza możesz zaadoptować [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jakie są zalety posiadania kotów, kto nadaje się na jego właściciela oraz co zrobić, by go adoptować? Odpowiedzi na te pytania, z okazji Światowego Dnia Kota, szukaliśmy w Świnoujściu, gdzie dachowców do adopcji nie brakuje.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kota



- Jeżeli mam na przykład jakiś gorszy dzień, to moje koty mnie obsiadają. Taka sytuacja odstresowuje. Kot jest trochę lekarzem - mówi Beata Kastrau z Fundacji Animals Przystań Świnoujścia.

Kamil Janta Lipiński z miejskiego schroniska podpowiada, co zrobić, by stać się właścicielem Mruczka czy Filemona.



- Są to koty już przygotowane do adopcji, do których można przyjść, zapoznać sie z nimi i złożyć potem formularz adopcyjny - poinstruował.



W tej chwili w miejskim schronisku na nowy dom czeka 80 kotów.



