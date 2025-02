Rosja zamiast przygotowywać się do pokoju intensyfikuje wojnę

Dron Warmate, źródło: www.wbgroup.pl

Rosja zamiast przygotowywać się do rokowań pokojowych, nasila działania wojenne. Tak komentują ostatnie wydarzenia na froncie eksperci wojskowi i niezależni politolodzy.

Zwracają oni uwagę na wzrost liczby ataków dronowych i naziemnych operacji wojskowych agresora.



Ekspert wojskowy Jan Matwiejew tłumaczy, że część informacji podawanych przez Moskwę o rzekomych sukcesach na froncie to dezinformacja. Natomiast korespondent Time Simon Shuster zwraca uwagę na trudną sytuację międzynarodową Kijowa, do której doszło za sprawą ostrych wypowiedzi Donalda Trumpa.



- Ukraińscy dyplomaci, po zwycięstwie Trumpa mówili, że ten okres będzie dla Ukrainy trudny, poniżający i bolesny. Trzeba będzie patrzeć jak strategiczny sojusznik - Stany Zjednoczone stara się poukładać stosunki z głównym wrogiem Ukrainy. Jednak oni mają nadzieję, że prędzej, czy później Trump zrozumie, iż Putin kłamie, że nie można mu wierzyć, i że to porozumienie, które proponuje jest poniżające dla Stanów Zjednoczonych. Mają, więc nadzieję, że wtedy uda się przeciągnąć Trumpa ponownie na swoją stronę - wyjaśnia korespondent Time.



Już wcześniej część ukraińskich politologów przewidywała, że po pierwszych dniach, czy tygodniach ocieplenia kontaktów na linii Waszyngton - Moskwa, przyjdzie okres ponownego ochłodzenia.



