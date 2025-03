Można zajrzeć do ula. "To większy projekt badawczy"

Można już zajrzeć do ula i nie bać się użądlenia. Okazuje się, że do podglądania życia pszczół chętnych nie brakuje.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Od kilku dni można podglądać, co robią pszczoły z pasieki IMMUNO, należącej do Uniwersytetu Szczecińskiego.- Zainteresowanie jest duże - przyznaje prof. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. - To już jest ponad siedem tysięcy wejść na stronę, żeby zobaczyć, co się dzieje u naszych uniwersyteckich pszczół. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że chcą państwo to oglądać.- Pasieka TV jest tylko częścią większego projektu badawczego - dodaje prof. Niedźwiedzka-Rystwej. - Mój zespół zajmuje się badaniem przeciwdrobnoustrojowych i antynowotworowych właściwości produktów produkowanych przez pszczoły. Mówimy nie tylko o modzie, ale propolis, pierzga i przede wszystkim to, co nas niezmiernie interesuje, to jad pszczeli.