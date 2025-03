Dzień Mężczyzn. Jak chcą świętować? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa dni po Dniu Kobiet przyszedł czas na święto mężczyzn.

Jak panowie zamierzają obchodzić swoje święto?



- Każdy na swój sposób. Jakieś drobne winko, może szampan z żoną. - Tak samo jak kobiety, tak samo myślę, że mężczyźni potrzebują takiego dnia. Też nam będzie bardzo miło, jak dostaniemy coś fajnego. - Dla takiego prawdziwego mężczyzny to myślę, że pocałunek bardzo ładnej, dobrej kobiety. - Myślę, że taki słodki buziak. Dlaczego nie? Jest Dzień Kobiet? Są inne święta. Dlaczego nie świętować naszego. Uśmiech na twarzy wystarczy. - Dla mnie najważniejsze jest to, że mam kochającą rodzinę, która jest zdrowa, żonę i to mi wystarczy - mówią mężczyźni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski