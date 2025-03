Wydana ostatnia zgoda na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To kolejny krok w budowie jednej z największych inwestycji w regionie. Wojewoda zachodniopomorski podpisał ostatnie pozwolenie na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Nowa trasa w ciągu drogi S6 ma odciążyć obecne drogi na wschodzie oraz południu miasta. Jak mówi Adam Rudawski - to historyczna chwila.



- Od teraz będziemy mogli już zbierać oferty; rozpoczną się również procedury odszkodowawcze - zapowiedział.



Obwodnica będzie podzielona na trzy odcinki. Pomiędzy Kołbaskowem a Dołujami, następny do Polic i trzeci do Goleniowa. Umowy z wykonawcami mają być podpisane do końca obecnego roku.



- Dzięki temu zrealizujemy blisko 50 kilometrów drogi ekspresowej. Powstaną dwa pięciokilometrowe, najdłuższe w Polsce tunele. Tam będą 54 obiekty mostowe, sześć węzłów, cztery miejsca obsługi pasażerów - wyliczał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



Zakończenie prac na odcinku Kołbaskowo-Police planowane jest na 2028 rok. Na tunele między Policami a Goleniowem poczekamy do 2032 roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna