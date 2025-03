Będzie patriotycznie, ale i widowiskowo. 80 lat od wyzwolenia Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

80 lat od czasu wyzwolenia Kołobrzegu, mieszkańcy miasta będą dziękować bohaterom walk z marca 1945 roku. Ma być nie tylko patriotycznie, ale też widowiskowo.

Chociaż zakończenie walk o Kołobrzeg przypada dokładnie 18 marca, to większość wydarzeń i uroczystości zaplanowano już na ten weekend. Najbardziej widowiskowe elementy programu odbędą się na plaży przy pomniku zaślubin oraz przed miejskim ratuszem. - Nie zabraknie rekonstruktorów i ciężkiego sprzętu - zapowiada Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego.



- Rekonstrukcja ceremonii zaślubin, czyli będą na miejscy rekonstruktorzy, pojazdy, armaty. Na pewno też będzie salut armatni i patrol konnych ułanów. To będzie naprawdę bogata kolekcja ciężkiego sprzętu drugowojennego do zobaczenia pod ratuszem - podkreśla Ostasz.



18 marca, czyli równo w 80. rocznicę zakończenia bitwy uroczystości patriotyczne odbędą się zarówno przy pomniku zaślubin, jak i na cmentarzu wojennym.



Bój o Kołobrzeg to największa poza Powstaniem Warszawskim bitwa miejska z udziałem żołnierzy wojska polskiego w czasie II wojny. Od 4 do 18 marca 1945 roku krwawy bój toczyło tu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich.



Ponad 1400 żołnierzy polskiej armii na zawsze spoczęło na kołobrzeskiej ziemi.



Autorka edycji: Joanna Chajdas