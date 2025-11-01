Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przyzwyczajeni do zdjęć i gotowi na patrol. O bezpieczeństwo odwiedzających szczeciński Cmentarz Centralny dba dwóch najstarszych "policjantów" z kopytami. To doświadczeni: 15-letni Cynober i 14-letni Karmel.

- Cmentarz w Szczecinie jest jedynym cmentarzem, na którym są patrole konne. Nam jest w ten sposób łatwiej dostrzec niebezpieczeństwo, jeżeli siedzimy na tych wysokich koniach. Jesteśmy też bardziej widoczni. Jeżeli zaginęłoby dziecko, to łatwiej jest nam je namierzyć, czy wypatrzeć, że jakiś starszy człowiek zasłabł. Dzisiaj pracujemy na dwie zmiany, druga zaczyna się od godz. 12 i trwa do 20 - dodaje młodszy aspirant Aleksandra Mentel, sekcja Konna Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wyszkoleni w Sekcji Konnej Wydziału Prewencji zachodniopomorskiej policji, pilnują porządku w alejkach cmentarza.- Zatrzymaliśmy się, żeby troszeczkę poobserwować. No pięknie wyglądają, mąż robi zdjęcia, żeby na pamiątkę były. - Z przyjemnością patrzy się na takie atrakcyjne zwierzęta. - Faktycznie jest to intrygujące, widzieć policjantów na koniach jadących przez cmentarz - mówią szczecinianie.Każdy kto spotka policyjny patrol konny na szczecińskim cmentarzu, może też liczyć na to, że dostanie odblask.