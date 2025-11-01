Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przyzwyczajeni do zdjęć i gotowi na patrol. O bezpieczeństwo odwiedzających szczeciński Cmentarz Centralny dba dwóch najstarszych "policjantów" z kopytami. To doświadczeni: 15-letni Cynober i 14-letni Karmel.
Wyszkoleni w Sekcji Konnej Wydziału Prewencji zachodniopomorskiej policji, pilnują porządku w alejkach cmentarza.

- Zatrzymaliśmy się, żeby troszeczkę poobserwować. No pięknie wyglądają, mąż robi zdjęcia, żeby na pamiątkę były. - Z przyjemnością patrzy się na takie atrakcyjne zwierzęta. - Faktycznie jest to intrygujące, widzieć policjantów na koniach jadących przez cmentarz - mówią szczecinianie.

- Cmentarz w Szczecinie jest jedynym cmentarzem, na którym są patrole konne. Nam jest w ten sposób łatwiej dostrzec niebezpieczeństwo, jeżeli siedzimy na tych wysokich koniach. Jesteśmy też bardziej widoczni. Jeżeli zaginęłoby dziecko, to łatwiej jest nam je namierzyć, czy wypatrzeć, że jakiś starszy człowiek zasłabł. Dzisiaj pracujemy na dwie zmiany, druga zaczyna się od godz. 12 i trwa do 20 - dodaje młodszy aspirant Aleksandra Mentel, sekcja Konna Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Każdy kto spotka policyjny patrol konny na szczecińskim cmentarzu, może też liczyć na to, że dostanie odblask.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5556 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4313 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3347 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 3091 razy)
  5. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2626 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czarny kot nie taki pechowy... Szczecińskie schronisko zachęca do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty