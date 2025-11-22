Rozpoczęły się prace remontowe przy pomniku w Kluczewie

Gmina Czaplinek na te ten cel otrzymała wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej. To 21 tysięcy złotych. źródło: www.czaplinek.pl

Ruszyły prace remontowe pomnika upamiętniającego żołnierzy 7. i 9. Pułku Piechoty Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Kluczewie.





Monument, który znajduje się na terenie cmentarza komunalnego zostanie oczyszczony i wypiaskowany, przy pomniku ułożona zostanie nowa kostka brukowa oraz zamontowana zostanie lampa solarna.





