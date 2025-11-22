Rozpoczęły się prace remontowe przy pomniku w Kluczewie

Ruszyły prace remontowe pomnika upamiętniającego żołnierzy 7. i 9. Pułku Piechoty Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Kluczewie.
Gmina Czaplinek na ten cel otrzymała wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej.
To 21 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
To 21 tysięcy złotych.
Monument, który znajduje się na terenie cmentarza komunalnego zostanie oczyszczony i wypiaskowany, przy pomniku ułożona zostanie nowa kostka brukowa oraz zamontowana zostanie lampa solarna.
Prace potrwają do końca grudnia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna