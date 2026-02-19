Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Goście Radia Szczecin wspominają Mariana Turskiego

Region Katarzyna Filipowiak

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Turski
Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Turski
Rok temu zmarł Marian Turski, dziennikarz, historyk i były więzień Auschwitz. Goście audycji Radio Szczecin na Wieczór wspominali, jakim był człowiekiem.
- Był naturalnym autorytetem i jednym z symboli gazety, ale przy tym fantastycznym kolegą - podkreśla redaktor naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński. - Wiele osób mówiło o jego szczególnym usposobieniu, charakterze, umiejętności słuchania. To jest dzisiaj rzadkie, bo prawie wszyscy nadajemy, lubimy opowiadać o sobie, piszemy w mediach społecznościowych. Marian nie, on był nastawiony na słuchanie.

- To ktoś, do kogo będziemy się pewnie przez lata odwoływać - dodawał dr hab. Eryk Krasucki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. - Człowiek, który - mieliśmy wrażenie - czytał wszystko, zna wszystko, jeśli chodzi o kwestie historyczne, który potrafi w tym, co jest wydawane - a wydawane jest przecież tego wszystkiego bardzo dużo, myślę tutaj o książkach historycznych - doszukiwać się tego, co jest tak naprawdę istotne.

Marian Turski zmarł 18 lutego 2025 roku w wieku 98 lat. W środę na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie został odsłonięty pomnik nagrobny jego pamięci.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Był naturalnym autorytetem i jednym z symboli gazety, ale przy tym fantastycznym kolegą - podkreśla redaktor naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński.
- To ktoś, do kogo będziemy się pewnie przez lata odwoływać - dodawał dr hab. Eryk Krasucki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 4176 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2321 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2212 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1742 razy)
  5. 19-latek zatrzymany za kierowanie pod wpływem narkotyków
    (od 16 lutego oglądane 1716 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mróz powoli odpuszcza, więc czas na łatanie ubytków w asfalcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Choszcznie powstanie tężnia solankowa [WIDEO]
Dzień Kota w schronisku w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Policach otwarto Poradnię Leczenia Uzależnień [WIDEO]

Najnowsze podcasty