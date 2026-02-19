Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Choszczno będzie miało lądowisko dla śmigłowców ratunkowych

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Śmigłowce ratunkowe będą mogły lądować w Choszcznie. Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę lądowiska, z którego korzystać będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Potrzebna jest jeszcze zgoda miejskich radnych, by inwestycja ruszyła.

- A jest ona niezbędna - podkreśla starosta choszczeńska Wioletta Kaszak. - Aby uratować chociaż jedno życie, warto jest zainwestować, żeby ten helikopter w momencie, kiedy trzeba przewieźć pacjenta ze szpitala do specjalistycznego szpitala, żeby po prostu mógł wylądować, bo innej drogi nie ma.

Lądowisko powstanie w centrum miasta.

- Plany oczywiście już są, pozwolenia na budowę też już są, w związku z tym to miejsce już jest wybrane, ono jest usytuowane przy Zespole Szkół nr 2. Tam jest właściwie jedyne miejsce, które spełnia wszystkie warunki - dodaje Kaszak.

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach dofinansowania przeznaczył na ten cel ponad dwa i pół miliona złotych. Budowa lądowiska potrwa najprawdopodobniej rok.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
