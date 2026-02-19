Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Skarbówka ostrzega przed oszustami

Region Anna Klimczyk

Podczas piątkowego ataku hakerzy zainfekowali co najmniej 75 tysięcy komputerów lub systemów. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Podczas piątkowego ataku hakerzy zainfekowali co najmniej 75 tysięcy komputerów lub systemów. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Łatwo stracić pieniądze przez jednego maila - ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. - "Gorączka podatkowa" trwa, a oszuści podszywają się pod różne instytucje i wysyłają fałszywe maile z informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT - mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński.
Nie wszyscy pamiętamy o ulgach przy rozliczaniu PIT-ów

Nie wszyscy pamiętamy o ulgach przy rozliczaniu PIT-ów

- Zamieszczają w podrobionych wiadomościach e-mail linki, które odsyłają do stron zewnętrznych, albo też proszą o podanie danych poufnych, czyli danych osobowych, numerów identyfikacyjnych, jak na przykład PESEL czy też loginów i haseł do bankowości elektronicznej - tłumaczy Osiński.

Osiński radzi, by nie odpowiadać na takie e-maile i podkreśla, że Krajowa Administracja Skarbowa nie powiadamia w poczcie elektronicznej o stwierdzeniu nadpłaty PIT do zwrotu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
"Gorączka podatkowa" trwa, a oszuści podszywają się pod różne instytucje i wysyłają fałszywe maile z informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT - mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 4176 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2321 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2212 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1742 razy)
  5. 19-latek zatrzymany za kierowanie pod wpływem narkotyków
    (od 16 lutego oglądane 1716 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mróz powoli odpuszcza, więc czas na łatanie ubytków w asfalcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Choszcznie powstanie tężnia solankowa [WIDEO]
Dzień Kota w schronisku w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Policach otwarto Poradnię Leczenia Uzależnień [WIDEO]

Najnowsze podcasty