Skarbówka ostrzega przed oszustami

Łatwo stracić pieniądze przez jednego maila - ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. - "Gorączka podatkowa" trwa, a oszuści podszywają się pod różne instytucje i wysyłają fałszywe maile z informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT - mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński.

- Zamieszczają w podrobionych wiadomościach e-mail linki, które odsyłają do stron zewnętrznych, albo też proszą o podanie danych poufnych, czyli danych osobowych, numerów identyfikacyjnych, jak na przykład PESEL czy też loginów i haseł do bankowości elektronicznej - tłumaczy Osiński.Osiński radzi, by nie odpowiadać na takie e-maile i podkreśla, że Krajowa Administracja Skarbowa nie powiadamia w poczcie elektronicznej o stwierdzeniu nadpłaty PIT do zwrotu.Edycja tekstu: Kamila Kozioł