Skarbówka ostrzega przed oszustami

Łatwo stracić pieniądze przez jednego maila - ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. - "Gorączka podatkowa" trwa, a oszuści podszywają się pod różne instytucje i wysyłają fałszywe maile z informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT - mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński.
Osiński radzi, by nie odpowiadać na takie e-maile i podkreśla, że Krajowa Administracja Skarbowa nie powiadamia w poczcie elektronicznej o stwierdzeniu nadpłaty PIT do zwrotu.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł