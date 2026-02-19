Czterech mężczyzn zatrzymanych za rozbój w powiecie świdwińskim

Rozbój w powiecie świdwińskim - policja zatrzymała czterech mężczyzn.
Wtargnęli oni na jedną z posesji, uszkodzili drzwi i okna w budynku i wybili szyby w aucie. Do tego grozili mieszkańcom śmiercią. Dzięki szybkiej akcji policji udało się namierzyć, a następnie zatrzymać sprawców.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych, pozostali dwaj mają dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
Grozi im pięć lat więzienia.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych, pozostali dwaj mają dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
Grozi im pięć lat więzienia.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł