Czterech mężczyzn zatrzymanych za rozbój w powiecie świdwińskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozbój w powiecie świdwińskim - policja zatrzymała czterech mężczyzn.

Wtargnęli oni na jedną z posesji, uszkodzili drzwi i okna w budynku i wybili szyby w aucie. Do tego grozili mieszkańcom śmiercią. Dzięki szybkiej akcji policji udało się namierzyć, a następnie zatrzymać sprawców.



Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych, pozostali dwaj mają dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.



Grozi im pięć lat więzienia.



