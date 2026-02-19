Policja zatrzymała samochód do kontroli. Za kółkiem siedział 14-latek

14-latek wsiadł za kółko, a jego nocną przejażdżkę zakończyli policjanci.

Edycja tekstu: Michał Król

Nastolatek z Czaplinka zabrał ojcu kluczyki i postanowił przejechać się autem razem z kolegami, także nieletnimi - najmłodszy miał 13 lat. Policjanci zatrzymali ich około godziny 3.30.O całej sytuacji został poinformowany został sąd rodzinny i nieletnich, który podejmie dalsze decyzje w sprawie chłopaka.