Radio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Nieustanne sprzątanie, a śmieci wciąż wracają. Mieszkańcy Pogodna od kilku lat alarmują o dzikim wysypisku przy torach w rejonie ulic Sienkiewicza i Domańskiego.
Gdy śmieci uzbiera się więcej, teren jest sprzątany, jednak po pewnym czasie problem wraca jak bumerang. Wśród porzuconych rzeczy można znaleźć niemal wszystko – od wózka dziecięcego i starego odkurzacza po okna i gabaryty.

- Super, na pewno nie wygląda. - To od latu wysypują ludzie. - Pewnie, że mi się nie podoba. Zwłaszcza jak coś przed moim domem tutaj raptem ląduje. Nie wiadomo skąd. - Pewnie ludzie gdzieś tam z okolic. - Podjeżdża w nocy, wyrzuca śmieci z taksówki, ciach i już. - Bardzo brzydko, że tak ludzie właśnie postępują. - Tutaj jakieś okno leży. - Ja już szczerze mówiąc się przyzwyczaiłem. - Tu co jakiś czas to sprzątają. - Przyjeżdżają raz na rok może, jak się uzbiera. Tak to wygląda. - Były już takie momenty, że te sterty były takie wręcz pokaźne. - Na jednej ulicy to nawet całą wywrotkę można sporządzić. - Nie miną 3-4 miesiące i znowu. No i to tak w kółko. - To jest walka z wiatrakami. Taka jest nasza społeczność. Łapać i karać - mówią mieszkańcy Pogodna.

W sprawie skontaktowaliśmy się z przedstawicielami kolei oraz strażą miejską. Czekamy na odpowiedź, do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

Podobna sytacja jest na Klonowica tuż przy samej siedzibie Straży Miejskiej jest plac
na którym jest pełno śmieci. Dziwię się ,że sama SM nic z tym nie robi a problem jest widoczny z okien biur Straży miejskiej .

Zobacz

