Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Polska wciąż pomaga Ukrainie. Goście Radia Szczecin o akcjach humanitarnych

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jak obecnie wygląda realna pomoc w Ukrainie? Dyskusja na temat obchodzonej we wtorek 4. rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę zdominowała audycję "Radio Szczecin na Wieczór".
Obchody 4. rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę

Obchody 4. rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę

- My przede wszystkim dostarczamy produkty pierwszej potrzeby - powiedziała Magdalena Irzycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.

- Czyli dostarczanie wody, żywności i produktów higienicznych, również generatorów prądu czy paliwa. Teraz zimą, kiedy są tak niskie temperatury, mieszkańcy miast bardzo mocno odczuwają ataki na infrastrukturę krytyczną - dodała Irzycka.

- Naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy medycznej - dodała Ewa Piekarska-Dymus, prezeska Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.

- Od tych kilku lat skupiamy się na dwóch programach, które dla nas są niezwykle istotne. Niezwykle ważny jest program klinik mobilnych, w którym też jest uwzględniony aspekt właśnie pomocy psychologicznej. A drugim opieka nad matką i dzieckiem, która jest filarem działań Polski Misji Medycznej - wymieniała Piekarska-Dymus.

Ukraina, w wyniku wojny, straciła ponad 100 tysięcy żołnierzy i dziesiątki tysięcy cywilów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- My przede wszystkim dostarczamy produkty pierwszej potrzeby - powiedziała Magdalena Irzycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
- Naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy medycznej - dodała Ewa Piekarska-Dymus, prezeska Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8786 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5987 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od przedwczoraj oglądane 5577 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3889 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3290 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Jazz... nie jazz... muzyka… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty