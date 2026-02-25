Polska wciąż pomaga Ukrainie. Goście Radia Szczecin o akcjach humanitarnych

Jak obecnie wygląda realna pomoc w Ukrainie? Dyskusja na temat obchodzonej we wtorek 4. rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę zdominowała audycję "Radio Szczecin na Wieczór".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- My przede wszystkim dostarczamy produkty pierwszej potrzeby - powiedziała Magdalena Irzycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.- Czyli dostarczanie wody, żywności i produktów higienicznych, również generatorów prądu czy paliwa. Teraz zimą, kiedy są tak niskie temperatury, mieszkańcy miast bardzo mocno odczuwają ataki na infrastrukturę krytyczną - dodała Irzycka.- Naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy medycznej - dodała Ewa Piekarska-Dymus, prezeska Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.- Od tych kilku lat skupiamy się na dwóch programach, które dla nas są niezwykle istotne. Niezwykle ważny jest program klinik mobilnych, w którym też jest uwzględniony aspekt właśnie pomocy psychologicznej. A drugim opieka nad matką i dzieckiem, która jest filarem działań Polski Misji Medycznej - wymieniała Piekarska-Dymus.Ukraina, w wyniku wojny, straciła ponad 100 tysięcy żołnierzy i dziesiątki tysięcy cywilów.