Co z 300 mln zł dla szpitala? Szczecińscy radni podzieleni [ZDJĘCIA]

Dobro pacjentów czy afera polityczna - kwestia 300 milionów złotych dla szczecińskiego szpitala podzieliła radnych w studiu Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Michał Król

Rada Miasta głosami Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska zdecydowała o odesłaniu do wnioskodawców apelu do premiera Donalda Tuska o przywrócenie tej kwoty szpitalowi przy ul. Unii Lubelskiej.To błąd - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" Julia Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodała - chodziło o zapewnienie lepszej opieki pacjentom.- Naprawdę miałam nadzieję, że jednak tutaj radni z Koalicji Obywatelskiej uderzą się w pierś i postawią przede wszystkim na zdrowie i życie mieszkańców. Nie tylko Szczecina, ale też całego regionu - mówi Szałabawka.Mieszkańcy nie są stratni - ripostował Stanisław Kaup Koalicji Obywatelskiej - dofinansowanie zostanie w Szczecinie.- Zostało przeniesione do innego szpitala, ponieważ na nowo został przeliczony konkurs, który posiadał wiele błędów formalnych. CBA w ten konkurs zaczęło ingerować, sprawdzać i okazało się, że trzeba na nowo przeliczyć te pieniądze - mówi Kaup.Placówka przy Unii Lubelskiej miała dostać 300 milionów złotych z Funduszu Medycznego. Finansowanie zostało wstrzymane po kontroli CBA.