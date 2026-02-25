Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Świnoujściu. "Stresu nie ma" [ZDJĘCIA]

Nie obowiązek stawienia się, a wczesna pobudka była trudna. W Świnoujściu ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa.

Od godziny 8 rano trwa pobór rocznika 2007. Łącznie kwalifikacji podlega 150 osób, w tym cztery kobiety.- Stresu nie ma, po prostu jest jeszcze rano. - Ja się nie wyspałam, dlatego taka mina. - Jak trzeba to trzeba, na luzie. - Na pewno na początek jest wpisanie do ewidencji, później mamy badania psychologiczne i lekarskie - mówią uczestnicy komisji wojskowej.- Jesteśmy przygotowani już praktycznie od miesiąca do sprawnego przeprowadzenia tego typu akcji. Przypominam, że w naszym regionie kwalifikacja odbywa się w trzech lokalizacjach - mówi major Emigiusz Kapczyński, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Świnoujściu.Kwalifikacja odbywa się w hotelu przy amfiteatrze im. Marka Grechuty.