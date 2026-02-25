Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Wozy gaśniczo-ratownicze, łodzie, agregaty prądotwórcze i mikrobusy ewakuacyjne to część sprzętu ratowniczego, jaki otrzymali zachodniopomorscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.

To w ramach zakupów sprzętu do ochrony ludności - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- W roku minionym wydaliśmy 200 milionów złotych w naszym województwie na różne cele. 60 milionów złotych na sprzęt ratowniczy, który ma służyć podnoszeniu naszej odporności na kryzysy - dodaje Rudawski.



Straż pożarna ma dodatkowe zadania do wykonania, w związku z ustawą o ochronie ludności. Do tego potrzeba sprzętu - podkreśla zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Pender.



- Sprzęt, który jest niezbędnym wyposażeniem w nowej sytuacji dla ratownika. Namioty, które mogą się przydać w różnych sytuacjach, nawet przy okazji tych anomalii pogodowych, które w Polsce miały ostatnio miejsce - mówi Pender.



W ubiegłym roku, na ochronę ludności rząd przeznaczył ponad szesnaście miliardów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas