Sąd oddalił skargę przedsiębiorców na nocną prohibicję w Szczecinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przedsiębiorców na nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Szczecinie.

Przedstawiciel przedsiębiorców Paweł Juras podkreślił, że zostały przedstawione dowody - to m.in. więcej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.





- Oparliśmy naszą skargę na rozstrzygnięciach, które zapadały już przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Stąd na pewno, po sporządzeniu przez sąd pisemnego uzasadnienia, podejmiemy decyzję, czy sprawę skierujemy do Warszawy - dodał Juras.





Kancelaria radcy prawnego wystąpiła o sporządzenie pisemnego uzasadnienia.





Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na terenie całego miasta od 8 sierpnia 2025, w godzinach od 23 do 6.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Właściciele sklepów monopolowych złożyli ją w sierpniu ubiegłego roku, tuż po tym, jak nocna prohibicja weszła w życie.Teraz przedsiębiorcy czekają na pisemne uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.