Sąd oddalił skargę przedsiębiorców na nocną prohibicję w Szczecinie

Region Elżbieta Bielecka, Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przedsiębiorców na nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Szczecinie.
Właściciele sklepów monopolowych złożyli ją w sierpniu ubiegłego roku, tuż po tym, jak nocna prohibicja weszła w życie.

Teraz przedsiębiorcy czekają na pisemne uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedstawiciel przedsiębiorców Paweł Juras podkreślił, że zostały przedstawione dowody - to m.in. więcej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

- Oparliśmy naszą skargę na rozstrzygnięciach, które zapadały już przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Stąd na pewno, po sporządzeniu przez sąd pisemnego uzasadnienia, podejmiemy decyzję, czy sprawę skierujemy do Warszawy - dodał Juras.

Kancelaria radcy prawnego wystąpiła o sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na terenie całego miasta od 8 sierpnia 2025, w godzinach od 23 do 6.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
