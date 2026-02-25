Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Eksperci liczą na wlew słonej i czystej wody do Bałtyku

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Bałtyk po rekordowo niskim stanie wody zaczął się powoli ponownie napełniać. Eksperci liczą jednak na wystąpienie tak zwanego wielkiego wlewu słonej i dobrze natlenionej wody.
Jednak żeby do tego zjawiska doszło, potrzeba sprzyjających warunków atmosferycznych - mówi oceanograf profesor Tomasz Wolski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Najczęściej te wlewy następują przy wiatrach zachodnich i północno-zachodnich. Zależy od tego, jak długo będzie się utrzymywał. To musi być około paru tygodni stabilny kierunek wiatru - mówi Wolski.

Pomocny byłby w tym przypadku sztorm - dodaje hydrolog dr Małgorzata Świątek z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- W Świnoujściu były nawet mierzone bardzo silne wiatry w kwietniu, więc może taka sytuacja rzeczywiście mieć miejsce. Takie sztormy się zdarzają z reguły na koniec grudnia czy na początku stycznia - mówi Świątek.

Ostatni taki wlew słonej i czystej wody miał miejsce w 2014 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
luty 2026
