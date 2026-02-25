Kolejny krok do budowy nowej ciepłowni pod Gryfinem [WIDEO]

Trzy nowe kotły gazowe zostały przetransportowane na teren nowej ciepłowni w Nowym Czarnowie.

Jak zapewnia grupa PGE, budowa idzie zgodnie z planem, a instalacja ma zacząć działać w trzecim kwartale tego roku - w sezonie grzewczym 2026/27 ma zapewniać mieszkańcom ciepło. Ciepłownia gazowa PGE Energia Ciepła ma mieć moc 28 MWt.





Edycja tekstu: Michał Król

To kolejny ważny krok w budowie instalacji, która ma zabezpieczyć dostawy ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców Gryfina. Każdy z kotłów waży ok. 3,5 tony, w najbliższych dniach będą osadzone w nowo powstającym budynku ciepłowni.