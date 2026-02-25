Rusza MBO 2026. "Za 8000 zł można sfinansować bardzo fajne szkolne inicjatywy"

Młodzi szczecinianie znów biorą sprawy w swoje ręce – ruszyła kolejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.





Edycja tekstu: Michał Król A jest o co walczyć, bo każda z 34 szkół ponadpodstawowych otrzyma 8000 złotych na realizację uczniowskich pomysłów. Wystarczy dobry projekt, co najmniej trzyosobowa grupa i odrobina kreatywności, by zmienić swoją szkołę na lepsze. O tym, które inicjatywy zostaną zrealizowane, zdecydują sami uczniowie.Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie podkreśla, że to realna szansa, by wprowadzić w życie pomysły, które naprawdę odpowiadają na ich potrzeby.- Na pewno jest to potrzebne. - Ponieważ ułatwia to życie w szkole. - Jest to taki budżet, który można zainwestować w jakikolwiek projekt, jaki się naprawdę chce. - Projekty od uczniów dla uczniów. - Staramy się, żeby każda osoba, która ma jakiś pomysł, mogła realnie go w życie wprowadzić. - Na przykład u nas były projekty, które rozbudowały siłownię naszą szkolną. - Za kwotę 8 tysięcy złotych można sfinansować bardzo fajne inicjatywy - mówią uczniowie.W poprzednich latach najczęściej były to projekty, które poprawiały warunki spędzania wolnego czasu w szkole albo urozmaicały zajęcia — mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu.- Na przykład powstawały dzięki tej inicjatywie strefy relaksu, różnego rodzaju kąciki, w których można było odpocząć. Związane z organizacją różnych wydarzeń, spotkaniami albo z doposażaniem poszczególnych pracowni, na przykład w sprzęt multimedialny - mówi Sadowski.Głosowanie na najlepsze projekty odbędzie się pod koniec marca, a zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku szkolnym. Regulamin i szczegóły znajdują się na stronie MBO