Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Lody puszczają, dobre nastroje wracają [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Słońce wraca do gry, a mieszkańcy zamiast pod nogi, w końcu patrzą w niebo. Po arktycznym epizodzie w Szczecinie słupki rtęci podskoczyły do 10 stopni Celsjusza.
Chodniki przestały udawać lodowisko, a mieszkańcy mówią wprost - wraz z lodem puszczają też złe nastroje. - Jak ja widzę słońce, to ja żyć chcę. - Dzisiaj jest pięknie. Też samopoczucie jest lepsze, jak jest słońce. - To witamina D3. - Należy się chyba nam, nie? Już ta zima już bokiem wychodzi, a zwłaszcza opłaty za gaz. - Dodaje energii, bo wiadomo, jak jest dłuższy dzień, to jest więcej możliwości. Niebo piękne, słońce świeci. Co nam więcej trzeba? Zdrowia tylko, panie kochany - mówią Szczecinianie.

- Synoptycy zapowiadają, że to początek dłuższego ocieplenia, choć przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem nadal mogą się zdarzyć - mówi Piotr Szuster, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Ostatnie dnie lutego w województwie zachodniopomorskim będą charakteryzować się temperaturami maksymalnymi od 5 do 13 stopni. Minimalne temperatury powietrza będą zawierać się w przedziale od minus 1 do 6 stopni Celsjusza. Wystąpią także przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Psychologowie podkreślają, że już kilka chwil na słońcu może wyraźnie poprawić nastrój i złagodzić zimową chandrę. To efekt m.in. meteoropatii — czyli wrażliwości organizmu na zmiany pogody. Słońce działa jak naturalny wzmacniacz nastroju — mówi Wioletta Lekszycka z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.

- Nam się chce rozwinąć skrzydła, trochę tak jak motyl, który wychodzi z kokonu. Nam się chce wyjść z tego kokonu, kożucha, futer, rozprostować skrzydła. Podnosi nam się poziom serotoniny od temperatury, podnosi nam się nastrój. Chce nam się po prostu żyć - dodaje Lekszycka.

W marcu w Zachodniopomorskiem średnie minimalne temperatury będą w okolicach 0–3 stopni, a maksymalne 7–10 stopni, czyli wciąż chłodno, ale już coraz bardziej wiosennie.

Edycja tekstu: Piotr Kolodziejski, Natalia Chodań
Chodniki przestały udawać lodowisko, a mieszkańcy mówią wprost - wraz z lodem puszczają też złe nastroje.
Synoptycy zapowiadają, że to początek dłuższego ocieplenia, choć przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem nadal mogą się zdarzyć - mówi Piotr Szuster, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Słońce działa jak naturalny wzmacniacz nastroju — mówi Wioletta Lekszycka z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 9002 razy)
  2. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6129 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6060 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3996 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3341 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak
Pionierska operacja u 5-latka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup

Najnowsze podcasty