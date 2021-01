Prof. Legutko: W ten sposób nie wymusi się zmiany polityki przez Rosję

Ryszard Antoni Legutko. źródło: wikipedia.org/wiki/Ryszard_Legutko.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko twierdzi, że "subtelna dyplomacja Unii Europejskiej" w sprawie Aleksieja Nawalnego jest niewystarczająca.

Odniósł się tym samym do rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której europosłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję Europejską do krytycznego przeglądu współpracy z Rosją w polityce zagranicznej i przy projektach takich jak Nord Stream 2, którego budowa musi być natychmiast wstrzymana.



- Była reakcja Parlamentu Europejskiego, co jest rzeczą dobrą. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w ten sposób nie wymusi się zmiany polityki przez Rosję. Potrzebna jest bardzo energiczna dyplomacja i różnego rodzaju naciski - uważa Legutko.



W środę przywódcy 27 unijnych krajów wystosowali apel, w którym wezwali Rosję do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty.