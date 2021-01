Nadmorskie kurorty przygotowują się do wakacji. Liczą na powtórkę z ubiegłego roku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nadmorskie gminy szykują się do sezonu. Mają nadzieję, że ten ubiegły pokazał Polakom, że wypoczynek nad polskim morzem jest dobrym wyborem.

Po - mimo pandemii - bardzo udanym sezonie minionego roku, kiedy to latem nad morze zjechały tłumy, nadchodzący sezon jest wciąż wielką niewiadomą - zwraca uwagę Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- Jestem mniejszym optymistą, niż w roku ubiegłym, ponieważ ten zastój gospodarczy może mieć skutki jeśli chodzi o zasobność mieszkańców naszego kraju, a jednak ten wypoczynek jest którąś z kolei w piramidzie naszych najważniejszych decyzji, które podejmujemy z naszym budżetem. Z drugiej strony uważam, że taka długa sytuacja spowoduje, że ludzie będą spragnieni wypoczynku - zauważa Bobek.



Bobek deklaruje, że Międzyzdroje szykują się do sezonu i stawiają na konkretny profil turysty, czyli rodziny z dziećmi.



- Staramy się przygotować jak najlepszą ofertę zarówno promocyjną, jak i inwestycyjną, aby już ewentualnie przy dokonywaniu wyborów gmina Międzyzdroje wyróżniała się i była tym ciekawym punktem. Przygotujemy mnóstwo atrakcji pod względem turystycznym - darmowych - przede wszystkim skierowanych dla polskiej rodziny, aby ta nasza oferta była jak najbogatsza - zapewnia burmistrz.



W sezonowej ofercie Międzyzdrojów znajdą się między innymi liczne plenerowe atrakcje i animacje dla najmłodszych. Gmina planuje wydać na ten cel kilkaset tysięcy złotych.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia uważa tymczasem, że miniony sezon pokazał, że polskie morze jest warte odwiedzenia, bo jak podkreśla, lato 2020 dla tutejszych przedsiębiorców było wyjątkowo udane.



- Wierzymy w to, że sezon 2021 będzie podobny. Ludzie zobaczyli, że tu można miło, sympatycznie wypoczywać, spędzać czas i skorzystają z oferty w roku 2021. Jeżeli tylko pandemia ustąpi i zlikwidowane zostaną te wszelkie ograniczenia, których teraz doświadczamy - prognozuje Żmurkiewicz.



Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu i sierpniu minionego roku w całej Polsce liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych zmalała o blisko 30 procent w porównaniu do roku 2019.