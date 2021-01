Bogucki - współpraca dla regionu powinna być apolityczna

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Współpraca na linii rząd i samorządy nie powinna mieć politycznej otoczki - uważa wojewoda zachodniopomorski.

W czwartek Zbigniew Bogucki odwiedził Wolin, gdzie otwarty został żłobek utworzony dzięki rządowemu dofinansowaniu z programu ,,Maluch+".



- Czasami próbuje się przeciwstawić rząd do samorządu, czy w drugą stronę. Myślę, że to nie ma zupełnie sensu. Tam, gdzie potrafimy współpracować, działać wspólnie - będę zawsze robił i robię, żeby jak najwięcej środków wpływało do Pomorza Zachodniego - zapewnia Bogucki.



Gmina Wolin z programu ,,Maluch+" otrzymała ponad milion złotych. W minionym roku do województwa zachodniopomorskiego trafiło blisko pół miliarda bezzwrotnego wsparcia dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Siedem milionów z tej puli otrzymała gmina Wolin.