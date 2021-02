"Nowy polski ład". Rząd przygotowuje kilka bardzo dużych zmian

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

W ciągu kilku tygodni rząd ogłosi szczegóły "nowego polskiego ładu". Ma to być szeroki program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w Zabrzu podkreślił, że inicjatywa to efekt wielomiesięcznych analiz na temat przyszłości rozwoju Polski.



Jak mówił szef rządu, chodzi o wsparcie tego rozwoju instrumentami budżetowymi, podatkowymi, inwestycyjnymi, monetarnymi czy regulacyjnymi. - Pod nasze podstawowe cele, czyli szybki wzrost gospodarczy, wyższy wzrost wynagrodzeń, jak i najniższe bezrobocie, podpięliśmy poszczególne działania w wielu dziedzinach życia. To jest w pigułce określony temat gospodarki - powiedział Mateusz Morawiecki.



Premier dodał, że "nowy polski ład" skupi się również na poprawie stanu służby zdrowia. - Także i tutaj dojdzie do daleko idących reform, zmian, które powinny w ciągu najbliższych 2-3 lat pokazać jakościową zmianę tak, żeby rzeczywiście i dostępność poszczególnych usług do poszczególnych specjalistów była jak najlepsza i żeby jeszcze więcej zainwestować w służbę zdrowia - zadeklarował szef rządu.



"Nowy polski ład" ma ponadto objąć propozycje w obszarze edukacji, infrastruktury, dostępu do usług publicznych oraz cyfryzacji. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że źródłem finansowania planu gospodarczego będzie w dużej mierze budżet państwa. Nie zabraknie też środków unijnych.



- Dzisiaj mamy dobry stan finansów publicznych, to nas dodatkowo predestynuje do tego, żeby korzystać z zasobu dostępnego kapitału. Oczywiście, że będą środki z krajowego programu odbudowy, które wynegocjowaliśmy dla Polski na rekordowym, bardzo wysokim poziomie, ale nie wyłącznie o ten program opieramy nasze plany - tłumaczył premier.



Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział rano w Programie 1 Polskiego Radia, że program zostanie przedstawiony na przełomie lutego i marca. Według ministra, będzie to kilka "bardzo dużych zmian", porównywalnych do największych projektów PiS z poprzednich lat.