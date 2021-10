Oktoberfest 2021 w al. Kwiatowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kilkanaście stoisk rzemieślniczych browarów z całej Polski, food truck'i z jedzeniem i miejsce na konsumpcję - tak od piątku wygląda centrum miasta.

- Jest bardzo duża różnica, ma całkiem inny smak, niż to sklepowe, bo one są oklepane, mają taki sam smak, ciężko odróżnić jedno od drugiego. - Nie jestem smakoszem piwa, nie znam się. Dla mnie: żeby nie było gorzkie? - Ja bardzo przepraszam: dlaczego nie ma golonki?! To jest podstawowe pytanie... - mówili goście jarmarku.



Impreza potrwa do niedzieli, do godziny 18:00