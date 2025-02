Choroby przenoszone drogą płciową. Przed randką sprawdź, jak się sprawy mają...

To może być bardzo nietypowy, ale - jak przekonują lekarze - również bardzo praktyczny walentynkowy prezent. Badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową mogą być gwarancją spokoju. Dla siebie, albo dla partnera czy partnerki.

- Są kliniki zdrowia seksualnego w kontekście chorób przenoszonych drogą płciową. Po otwarciu związku robimy sobie pokazanie testu anty-HIV, kiły i wtedy mamy na wiele-wiele lat, lub na zawsze: spokój! - podkreślił.





W Polsce nie mamy kultury testowania się przy wchodzeniu w nowy związek czy poszukiwaniu go - ocenia konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych, prof. Miłosz Parczewski ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.- Warto byłoby o tym pamiętać, że liczba zakażeń HIV w Polsce wzrasta, że liczba nowowykrytych przypadków kiły jest praktycznie rekordowa od kilku lat - przywołał dane.Badania warto wykonać, gdy my lub partner nie byliśmy jeszcze testowani. W wielu krajach staje się to popularne.Testy w kierunku wirusa HIV, kiły czy HCV można wykonać bezpłatnie i anonimowo w punkcie przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie.