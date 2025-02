Zaatakował ojca nożem. Rodzinna kłótnia pod Trzebiatowem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Syn zaatakował nożem 69-letniego ojca, zadając mu liczne rany. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną ataku miała być odmowa przekazania pieniędzy na alkohol.

Do zdarzenia doszło dziś we wsi Wlewo w gminie Trzebiatów - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach komisarz Zbigniew Frąckiewicz.



- Policja, po intensywnych czynnościach, dokonała zatrzymania napastnika, który następnie trafił do policyjnego aresztu - dodał Frąckiewicz.



Poszkodowany mężczyzna doznał licznych ran kłutych okolicy głowy, szyi i kończyn górnych. Przytomny - w stanie stabilnym - został przetransportowany do szpitala.

