10 mln zł dla placówek medycznych w regionie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin/Archiwum]

10 milionów złotych dla placówek medycznych w Zachodniopomorskiem. To środki, jakie w budżecie województwa zabezpieczył Urząd Marszałkowski.

Wszystko po to, by podnieść jakość opieki medycznej.



Na dodatkowe środki może liczyć 11 placówek. Najwięcej - bo ponad 2 miliony złotych - otrzyma Szpital Wojewódzki w Koszalinie. To na doposażenie oddziału ratunkowego.



Do placówki w Zdrojach trafią dokładnie dwa miliony - a za środki zostaną kupione między innymi inkubatory dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i aparaty USG dla Ginekologicznej Izby Przyjęć.



Kolejnym beneficjentem Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Wśród zakupów za milion osiemset tysięcy złotych są sterylizator plazmowy, echokardiograf i laser urologiczny.



Na środki mogą liczyć także inne podmioty - takie jak Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Leśna Ustroń" w Tucznie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie.



Ponadto, za milion trzysta tysięcy złotych wyremontowane i dopasożone będą Oddziały Chirurgii i Neurologii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas