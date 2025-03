Brakuje leków hamujących rozwój grypy. "Rodzice są wysyłani do Niemiec" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mamy epidemię grypy, jakiej nie było od lat. O jej skali najlepiej świadczy fakt, że w aptekach brakuje leków hamujących rozwój choroby.

Problem dotyczy przede wszystkim dawek dla dzieci. - Rodzice, by je zdobyć, są wysyłani do Niemiec - alarmuje Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. - Dawek pediatrycznych nie ma już od dłuższego czasu. Producenci nie byli przygotowani na taki wzrost. Ilość zachorowań na grypę była też o 300 procent większa w stosunku rok do roku, co spowodowało, że leków fizycznie po prostu zabrakło.



Puste półki w aptekach utrudniają walkę z grypą, bo w jej leczeniu kluczowy jest czas. Bogusław Kubacki, lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej tłumaczy, że lek na grypę trzeba podać na samym początku choroby.



- Ten lek musi być podany jak najszybciej. Po 48 godzinach od pierwszych objawów, ten lek nie działa, więc najlepiej podać go w pierwszej dobie, ewentualnie w drugiej - podkreśla Kubacki.



Tylko w styczniu w Polsce zdiagnozowano około 300 tysięcy przypadków grypy. Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że od początku sezonu epidemicznego z powodu powikłań po tej chorobie zmarło prawie tysiąc osób.



