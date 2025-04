Zakaz fotografowania "strategicznych obiektów" wchodzi w życie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Cezary Aszkiełowicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie było zakazu, teraz wchodzi na dobre. Chodzi o zakaz fotografowania obiektów, m.in. infrastruktury krytycznej.

Nie zrobimy już zdjęcia wiaduktom, lotniskom ani portom. W czwartek wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej do ustawy o Obronie Ojczyzny, która ma przeciwdziałać szpiegostwu. Reguluje ona m.in. sposób karania za łamanie zakazu.



Sposób ulokowania tablic z zakazem fotografowania jest nie lada wyzwaniem m.in. dla szczecińskiego portu - mówi rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Weronika Gocłowska. - Zakazy musimy w tej chwili zasygnalizować w odpowiednich miejscach, po to, aby chronić infrastrukturę krytyczną na terenie portów, ale też by nie ograniczać możliwości korzystania z ogólnodostępnych terenów portowych - dodaje.



Problemem może być egzekwowanie przepisu, który wydaje się mało życiowy - dodaje rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej Joanna Wojtach: - Jak to zresztą wyegzekwować? Nie możemy komuś zabronić robienia zdjęcia. Pan może powiedzieć, że sobie po prostu robi jakiś widoczek, rzut na Odrę. To jest bardzo trudne.



Tablice z napisem "Zakaz fotografowania" będą pojawiać się na obiektach od 17 kwietnia.



