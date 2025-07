Łączy Pomorzany z resztą Szczecina, potrzebuje pilnego remontu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ubytki na drodze i zapadnięte studzienki. Ulica Frysztacka w Szczecinie z jednej strony łączy mieszkańców Pomorzan z resztą miasta, z drugiej - domaga się naprawy.





W związku z remontem alei Powstańców Wielkopolskich od ponad tygodnia ulicą jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Mieszkańcy są zadowoleni z tego połączenia, choć też widzą potrzebę naprawy drogi.- To jest jedyna możliwość, musi być komunikacja między tamtą częścią i naszą. My jesteśmy w takim worku, odcięci kompletnie od wszystkiego. - Trzeba to załatać, bo to faktycznie też się ciężko jeździ tutaj. Trzeba konkretnie wyremontować, bo ona już naprawdę nie wygląda. - Tutaj dziura, tam dziura, tu studzienki leżą, wjedziesz na krawężnik, zahaczysz i będziesz miała po oponie. - Tutaj muszą uważać, bo wąsko jest, ale nie ma wyjścia - mówią mieszkańcy.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przekazał nam, że nie planuje remontu ulicy, jednak pojawiające się ubytki zamierza likwidować w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.