Muzyczne zakończenie obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych [ZDJĘCIA]

Utwory Jacka Kaczmarskiego oraz grupy Dżem w wykonaniu Anny Federowicz, Janusza Krucińskiego i Orkiestry Opery na Zamku wybrzmiały na placu Solidarności w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Koncert "Sierpniowe przełomy" upamiętnił wydarzenia Sierpnia '80 i '88.- Pięknie, duże emocje. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, słuchamy, patrzymy, także naprawdę przeżywamy. - Przed chwilą słyszałem Kilara i jestem wniebowzięty, ponieważ jestem miłośnikiem polskiej muzyki filmowej - mówią słuchacze.- Jesteśmy radośni z tego powodu, że wtedy ta Solidarność, ten wielki, wspaniały ruch, ten cudowny polski karnawał się udał. Żyliśmy przez kilkanaście miesięcy w kraju naprawdę wolnym, w którym mogłem czytać książki bez cenzury. Oddychaliśmy wolnością przynajmniej częściowo i tak jak niektórzy mówią, i się z nimi zgadzam, wyprostowaliśmy się. A bez tego nie byłoby wolnej Polski - mówi Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku.14 sierpnia 1980 roku w proteście wobec zwolnienia z pracy Anny Walentynowicz załoga Stoczni Gdańskiej imienia Lenina rozpoczęła strajk, do którego dołączyły inne zakłady pracy na wybrzeżu. To doprowadziło do powołania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który sformułował 21 postulatów. Porozumienia podpisano 30 sierpnia w Szczecinie oraz 31 sierpnia w Gdańsku.