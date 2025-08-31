Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Muzyczne zakończenie obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Utwory Jacka Kaczmarskiego oraz grupy Dżem w wykonaniu Anny Federowicz, Janusza Krucińskiego i Orkiestry Opery na Zamku wybrzmiały na placu Solidarności w Szczecinie.
Koncert "Sierpniowe przełomy" upamiętnił wydarzenia Sierpnia '80 i '88.

- Pięknie, duże emocje. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, słuchamy, patrzymy, także naprawdę przeżywamy. - Przed chwilą słyszałem Kilara i jestem wniebowzięty, ponieważ jestem miłośnikiem polskiej muzyki filmowej - mówią słuchacze.

- Jesteśmy radośni z tego powodu, że wtedy ta Solidarność, ten wielki, wspaniały ruch, ten cudowny polski karnawał się udał. Żyliśmy przez kilkanaście miesięcy w kraju naprawdę wolnym, w którym mogłem czytać książki bez cenzury. Oddychaliśmy wolnością przynajmniej częściowo i tak jak niektórzy mówią, i się z nimi zgadzam, wyprostowaliśmy się. A bez tego nie byłoby wolnej Polski - mówi Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku.

14 sierpnia 1980 roku w proteście wobec zwolnienia z pracy Anny Walentynowicz załoga Stoczni Gdańskiej imienia Lenina rozpoczęła strajk, do którego dołączyły inne zakłady pracy na wybrzeżu. To doprowadziło do powołania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który sformułował 21 postulatów. Porozumienia podpisano 30 sierpnia w Szczecinie oraz 31 sierpnia w Gdańsku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Kamili Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7664 razy)
  2. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od przedwczoraj oglądane 5066 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4614 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4497 razy)
  5. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od przedwczoraj oglądane 3958 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Artyści upiększyli filary Trasy Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty