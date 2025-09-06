Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Kotwica ponownie na parkiecie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Po wielu miesiącach, kibice koszykówki w Kołobrzegu mogą ponownie zobaczyć na parkiecie zespół Kotwicy.
Nad morzem trwa Memoriał Romana Wysockiego, czyli generalny sprawdzian przed startem ligi, a dla fanów Czarodziejów z Wydm, to pierwsza i jedyna szansa, by przekonać się, jak wygląda przebudowany zespół pierwszoligowca.

Kotwica rozgrywa właśnie mecz z drugim zespołem Seawolves Rostock. Tuż przed tym spotkaniem oficjalnie zaprezentowany został skład na sezon 2025/2026. Prezes klubu Kamil Graboń mówi, że Kotwica nie chce zmieniać swojej filozofii gry, choć wzmocniła się w ataku.

- Spróbowaliśmy budować drużynę tak samo jak w poprzednich latach, żeby to była znowu najlepsza defensywa ligi. Zyskaliśmy jednego z najlepszych Polaków, jeżeli chodzi o ofensywę. Filip Małgorzaciak to człowiek, który od lat plasuje się w top 5. najlepszych - dodaje Graboń

W niedzielę o godz. 16, Kotwica zmierzy się ze Spójnią Stargard. Dla kibiców będzie to jedyna okazja, by zobaczyć drużynę w hali Milenium aż do 11 października. Pierwsze cztery ligowe mecze Kotwa rozegra bowiem na wyjeździe i dopiero w piątej serii gier podejmie Łódzki Klub Sportowy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od przedwczoraj oglądane 6390 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 5807 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 5033 razy)
  4. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 4932 razy)
  5. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4438 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Warsztaty, konsultacje z weterynarzem, parada - psie targi w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka tkaniny na wystawie w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nawierzchnia przygotowana do tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty