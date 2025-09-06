Kotwica ponownie na parkiecie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po wielu miesiącach, kibice koszykówki w Kołobrzegu mogą ponownie zobaczyć na parkiecie zespół Kotwicy.

Nad morzem trwa Memoriał Romana Wysockiego, czyli generalny sprawdzian przed startem ligi, a dla fanów Czarodziejów z Wydm, to pierwsza i jedyna szansa, by przekonać się, jak wygląda przebudowany zespół pierwszoligowca.



Kotwica rozgrywa właśnie mecz z drugim zespołem Seawolves Rostock. Tuż przed tym spotkaniem oficjalnie zaprezentowany został skład na sezon 2025/2026. Prezes klubu Kamil Graboń mówi, że Kotwica nie chce zmieniać swojej filozofii gry, choć wzmocniła się w ataku.



- Spróbowaliśmy budować drużynę tak samo jak w poprzednich latach, żeby to była znowu najlepsza defensywa ligi. Zyskaliśmy jednego z najlepszych Polaków, jeżeli chodzi o ofensywę. Filip Małgorzaciak to człowiek, który od lat plasuje się w top 5. najlepszych - dodaje Graboń



W niedzielę o godz. 16, Kotwica zmierzy się ze Spójnią Stargard. Dla kibiców będzie to jedyna okazja, by zobaczyć drużynę w hali Milenium aż do 11 października. Pierwsze cztery ligowe mecze Kotwa rozegra bowiem na wyjeździe i dopiero w piątej serii gier podejmie Łódzki Klub Sportowy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

