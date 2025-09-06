Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Jeśli się bawić to... w remizie. Łoźnica żegna lato [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

W łoźnickiej remizie strażackiej trwa "Pożegnanie Lata". Strażacy ochotnicy wracają do wiejskich tradycji organizowania wydarzeń pod swoim dachem.
Nie brakuje atrakcji dla dzieci, zawodów dla dorosłych i tańców. Organizatorzy zapowiadają, że zabawa ma trwać do świtu - przekonuje Beata Baran, skarbniczka OSP Łoźnica: - Chcemy wrócić do tradycji, gdzie najlepsze imprezy we wsi były pod remizą - podkreśla.

Uczestnicy nie planują szybkich powrotów do domów: - Fajna impreza, można się pobawić, dobrze zjeść. - Bawię się bardzo dobrze. Zjadłem pajdę ze smalcem. - Dobrze zorganizowana zabawa, mamy tutaj bardzo dużo inicjatyw dla społeczności. - Serwujemy grochóweczkę, bigosik, frytki i kiełbaski - mówią mieszkańcy.

Fundusze zebrane z loterii fantowej na festynie będą przeznaczone na remont remizy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

