Jeśli się bawić to... w remizie. Łoźnica żegna lato [ZDJĘCIA]

W łoźnickiej remizie strażackiej trwa "Pożegnanie Lata". Strażacy ochotnicy wracają do wiejskich tradycji organizowania wydarzeń pod swoim dachem.

Nie brakuje atrakcji dla dzieci, zawodów dla dorosłych i tańców. Organizatorzy zapowiadają, że zabawa ma trwać do świtu - przekonuje Beata Baran, skarbniczka OSP Łoźnica: - Chcemy wrócić do tradycji, gdzie najlepsze imprezy we wsi były pod remizą - podkreśla.



Uczestnicy nie planują szybkich powrotów do domów: - Fajna impreza, można się pobawić, dobrze zjeść. - Bawię się bardzo dobrze. Zjadłem pajdę ze smalcem. - Dobrze zorganizowana zabawa, mamy tutaj bardzo dużo inicjatyw dla społeczności. - Serwujemy grochóweczkę, bigosik, frytki i kiełbaski - mówią mieszkańcy.



Fundusze zebrane z loterii fantowej na festynie będą przeznaczone na remont remizy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas