Zderzenie pociągu z samochodem w powiecie koszalińskim

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Rafael Żełobowski
Fot. Rafael Żełobowski
W miejscowości Skibno samochód osobowy wypadł z wiaduktu na tory kolejowe, po których po chwili przejechał pociąg - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht.
W składzie relacji Słupsk - Białogard jechało 8 osób, nikt nie został poszkodowany. Osobówką jechała jedna osoba - opuściła pojazd przed przybyciem strażaków. Została przewieziona do szpitala.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

