Zderzenie pociągu z samochodem w powiecie koszalińskim

W miejscowości Skibno samochód osobowy wypadł z wiaduktu na tory kolejowe, po których po chwili przejechał pociąg - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht.
W składzie relacji Słupsk - Białogard jechało 8 osób, nikt nie został poszkodowany. Osobówką jechała jedna osoba - opuściła pojazd przed przybyciem strażaków. Została przewieziona do szpitala.
Na miejscu pracowało pięć zastępów straży.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
