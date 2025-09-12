Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Region zadba o stan schronów

Region Mateusz Rzepecki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nowe schrony i miejsca ukrycia będą budowane oraz modernizowane od przyszłego roku - to informacja z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Przygotuj się na każdą sytuację. Poradnik Bezpieczeństwa już dostępny

Przygotuj się na każdą sytuację. "Poradnik Bezpieczeństwa" już dostępny

Bez zdarzeń w obszarze infrastruktury krytycznej po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
Nadzwyczajne posiedzenie rządu ws. rosyjskich dronów
RCB: apel o informowanie służb o dronach lub miejscach ich upadku
Ku końcowi dobiega etap weryfikacji wszystkich obiektów, w których - w przypadku zagrożenia - będą mogli ukryć się cywile. Samorządy, do weryfikacji, zgłosiły niespełna 340 obiektów - wylicza Robert Szydłowski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

- Na tą chwilę mamy zweryfikowanych dopiero 31 obiektów. To są obiekty, które kiedyś były schronami. Czekamy też na rozporządzenie Rady Ministrów, które będzie weryfikowało nowe budowle, na przykład garaże - dodaje Szydłowski.

Według danych z 2022 roku w województwie zachodniopomorskim schronienie - w przypadku zagrożenia - znalazłoby 9 proc. mieszkańców. Był to najlepszy wynik w kraju.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
