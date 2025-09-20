Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Turyści w Świnoujściu korzystają z ostatnich dni lata

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
24 stopnie Celsjusza i bezchmurne niebo. Tak wygląda sobota w nadmorskim Świnoujściu. Promenada pełna jest zadowolonych turystów, którzy korzystają z ostatnich chwil lata.
- Wypoczynek udany, jest ciepło, jest rewelacyjnie. - Pogoda jak w sezonie. Zaraz idziemy na plażę. - Właśnie wracamy z plaży. Woda ciepła i mokra. Słoneczko praży, bardziej niż w lecie. - Poprzednie dni były różnie, ale suma summarum jest ok. - Jest dzisiaj słonecznie, wczoraj było fajnie, można zwiedzać, chodzić - mówią turyści.

Wysoka temperatura ma utrzymać się do niedzieli. W niedzielę jednak synoptyce zapowiadają opady.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

wrzesień 2025
