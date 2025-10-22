Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Urodziny w Muzeum Techniki i Komunikacji [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk, Robert Stachnik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie świętuje urodziny. 15 lat temu otworzyło drzwi swojej zajezdni.
- Od tamtej pory odwiedziło ją 830 tys. osób - mówi Jacek Ogrodniczak, kustosz muzeum. - Jak na muzeum tej wielkości położone, umówmy się, na uboczu, to jest imponujący wynik.

Odwiedzający doceniają zmiany, które zaszły w muzeum i życzą mu wielu kolejnych lat. - Zachęcamy wszystkich turystów, żeby przychodzili i zwiedzali. To chyba jedno z ładniejszych muzeum w Szczecinie. - Z wnukiem to był zawsze jeden raz w miesiącu, koniecznie trzeba było przyjechać.

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie jest otwarte od wtorku do niedzieli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Od tamtej pory odwiedziło ją 830 tys. osób - mówi Jacek Ogrodniczak, kustosz muzeum.
Odwiedzający doceniają zmiany, które zaszły w muzeum i życzą mu wielu kolejnych lat.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 16895 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8859 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7474 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6557 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5745 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty