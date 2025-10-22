Urodziny w Muzeum Techniki i Komunikacji [ZDJĘCIA]

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie świętuje urodziny. 15 lat temu otworzyło drzwi swojej zajezdni.

- Od tamtej pory odwiedziło ją 830 tys. osób - mówi Jacek Ogrodniczak, kustosz muzeum. - Jak na muzeum tej wielkości położone, umówmy się, na uboczu, to jest imponujący wynik.





Odwiedzający doceniają zmiany, które zaszły w muzeum i życzą mu wielu kolejnych lat. - Zachęcamy wszystkich turystów, żeby przychodzili i zwiedzali. To chyba jedno z ładniejszych muzeum w Szczecinie. - Z wnukiem to był zawsze jeden raz w miesiącu, koniecznie trzeba było przyjechać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie jest otwarte od wtorku do niedzieli.