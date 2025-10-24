Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Marcin Biskupski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zastępca prezydenta Szczecina sceptycznie o nowej dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Marcin Biskupski, który odpowiada właśnie za kulturę, nie jest przekonany, czy Marta Dziomdziora jest odpowiednią osobą na to stanowisko.

- Wydział Kultury to jednak zupełnie inne wyzwania - podkreślał zastępca prezydenta Szczecina. - Uważam, że jest różnica pomiędzy organizowaniem zajęć dla młodzieży, a zarządzaniem bardzo trudną sferą, Wydziałem Kultury, więc byłem jakby zwolennikiem ponowienia konkursu.



Urzędnicy o wyborze Marty Dziomdziory na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury poinformowali w czwartek. Do konkursy zgłosiły się dwie osoby.



