Zastępca prezydenta Szczecina sceptycznie o nowej dyrektor wydziału kultury

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Marcin Biskupski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zastępca prezydenta Szczecina sceptycznie o nowej dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Marcin Biskupski, który odpowiada właśnie za kulturę, nie jest przekonany, czy Marta Dziomdziora jest odpowiednią osobą na to stanowisko.
Przyznał, że był jedynym w komisji konkursowej, który nie poparł tej kandydatury. Biskupski w "Rozmowach pod krawatem" dodał, że wysoko ocenia jej pracę jako szefowej Pałacu Młodzieży.

- Wydział Kultury to jednak zupełnie inne wyzwania - podkreślał zastępca prezydenta Szczecina. - Uważam, że jest różnica pomiędzy organizowaniem zajęć dla młodzieży, a zarządzaniem bardzo trudną sferą, Wydziałem Kultury, więc byłem jakby zwolennikiem ponowienia konkursu.

Urzędnicy o wyborze Marty Dziomdziory na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury poinformowali w czwartek. Do konkursy zgłosiły się dwie osoby.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Biskupski w "Rozmowach pod krawatem" dodał, że wysoko ocenia jej pracę jako szefowej Pałacu Młodzieży. - Wydział Kultury to jednak zupełnie inne wyzwania - podkreślał zastępca prezydenta Szczecina.

