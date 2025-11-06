W Kołobrzegu powstaną mieszkania komunalne dla seniorów [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już wiosną Kołobrzeg zyska mieszkania komunalne budowane z myślą o seniorach. Specjalny budynek powstaje przy ulicy Okopowej.

W budynku znajdą się 23 mieszkania przeznaczone dla osób, które z przyczyn zdrowotnych i wieku powoli tracą samodzielność. Lokale zostaną dostosowane do ich potrzeb, a w budynku powstanie także miejsce dla pracownika socjalnego z Centrum Usług Społecznych. Będą to jednak mieszkania komunalne, o które mogą starać się kołobrzescy seniorzy.



Sam budynek już stoi, a Agnieszka Kuśmierek z wydziału komunalnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że prace przeniosły się już do jego wnętrza.



- Na ten moment mamy obiekt w stanie surowym, zamkniętym i zadaszonym. W tej chwili trwają prace wewnątrz budynku. Mamy wszystkie instalacje, jest glazura i terakota - dodaje Kuśmierek.



Koszt inwestycji to 12 milionów złotych, a 92% inwestycji pokryły zewnętrzne dotacje. Termin realizacji prac upływa w marcu przyszłego roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas