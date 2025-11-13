Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Zwiększa się popularność Złocienieckiej Karty Mieszkańca

Anna Arabska-Szmajdzińska

Złocieniecka Karta Mieszkańca. Mat. Urząd Miejski w Złocieńcu
700 użytkowników i rosnące grono partnerów lokalnych - Złocieniecka Karta Mieszkańca zyskuje popularność.
W półtora miesiąca od uruchomieniu programu dołączyło 12 lokalnych przedsiębiorców, oferujących posiadaczom karty zniżki, rabaty i specjalne oferty. Program, realizowany jest wraz z aplikacją mMieszkaniec.

Złocieniecka Karta Mieszkańca umożliwia łatwiejszy dostęp do miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także do lokalnych usług.

