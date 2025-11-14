Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Bambusy i pstrolistki ozdobiły ul. Jagiellońską w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

źródło: UM Szczecin
14 kompozycji roślin w donicach stanęło w śródmieściu w ramach projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – "Zielone centrum".
Znajdziemy je także na odcinku od pl. Zamenhofa do ul. Śląskiej.

Gatunki roślin zostały dobrane tak, aby stanowiły ozdobę przez cały rok. Władze miasta apelują, by zielonych ozdób nie traktować jak koszy na śmieci.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

