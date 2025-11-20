Kolizja i problemy z komunikacja miejską na ul. Arkońskiej [ZDJĘCIA]

Przed godziną 8 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Arkońskiej i Wiosny Ludów.

Edycja tekstu: Michał Król

Wskutek tego zdarzenia całkowicie zablokowane zostało torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Arkońskiej. Tym samym czasowo nie kursują tramwaje linii nr 3 i linii numer 10.Doszło też do wypadku na drodze szybkiego ruchu S10. Chodzi o dojazd od strony Stargardu do centrum Szczecina. Obecnie częściowo zablokowane jest skrzyżowanie Szosy Stargardzkiej z ulicą Tomasza Żuka.