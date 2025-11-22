Minister Radosław Sikorski: konieczne uderzenie we "Flotę Cieni"

Mocniejsze uderzenie we "Flotę Cieni" jest konieczne - mówił podczas spotkania w Szczecinie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Unia Europejska pracuje nad 20. pakietem sankcji na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.Te statki są zagrożeniem na Bałtyku - tłumaczył Sikorski.- Ta flota złomu ciągnie kotwice po dnie morza uszkadzając kable, rurociągi... to jest zagrożenie. Po płytkim, zamkniętym morzu, jakim jest Bałtyk, pływają w sumie setki tankowców, które mają 15, 20 i więcej lat - powiedział.Obecnie na liście statków stanowiących "Flotę Cieni" objętych sankcjami jest 550 jednostek.