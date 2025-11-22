Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Minister Radosław Sikorski: konieczne uderzenie we "Flotę Cieni"

Region Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mocniejsze uderzenie we "Flotę Cieni" jest konieczne - mówił podczas spotkania w Szczecinie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
Sikorski: odzyskaliśmy suwerenność, bo odrzuciliśmy komunę i mogliśmy przystąpić do UE [ZDJĘCIA]

Sikorski: odzyskaliśmy suwerenność, bo odrzuciliśmy komunę i mogliśmy przystąpić do UE [ZDJĘCIA]

Szef MSZ: Polska kupi amerykańską broń i przekaże Ukrainie
Unia Europejska pracuje nad 20. pakietem sankcji na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Te statki są zagrożeniem na Bałtyku - tłumaczył Sikorski.

- Ta flota złomu ciągnie kotwice po dnie morza uszkadzając kable, rurociągi... to jest zagrożenie. Po płytkim, zamkniętym morzu, jakim jest Bałtyk, pływają w sumie setki tankowców, które mają 15, 20 i więcej lat - powiedział.

Obecnie na liście statków stanowiących "Flotę Cieni" objętych sankcjami jest 550 jednostek.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ta flota złomu ciągnie kotwice po dnie morza uszkadzając kable, rurociągi... to jest zagrożenie. Po płytkim, zamkniętym morzu, jakim jest Bałtyk, pływają w sumie setki tankowców, które mają 15, 20 i więcej lat - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6757 razy)
  2. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3466 razy)
  3. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2658 razy)
  4. Wypadek na S3, utrudnienia w stronę Szczecina
    (od 16 listopada oglądane 2620 razy)
  5. Miliardowe inwestycje w Szczecinie
    (od 17 listopada oglądane 2574 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów
Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski

Najnowsze podcasty